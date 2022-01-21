Источник в медицинском сообществе прокомментировал новость о выписке Куравлева

Москва, 21 января. Звезда советского кино Леонид Куравлев из Коммунарки может вернуться обратно в пансионат, где он жил до госпитализации. Об этом заявил ФАН источник, близкий к семье артиста.

Леонид Куравлев несколько недель находился в отделении реанимации с диагнозом пневмония. Состояние артиста долгое время было неоднозначным и не позволяло составить положительный прогноз. В Telegram-каналах начала появляться информация о том, что Куравлев может отправиться в хоспис. Предположительно, артисту могли присвоить паллиативный статус и перевести его в хоспис им. В.В Миллионщиковой. Однако источник в медицинском сообществе выразил сомнения, что артист покинул больницу 21 января, поскольку утром появилась информация о небольшом улучшении его самочувствия. Кроме того, нет необходимости его как можно скорее выписывать.

Напомним, ранее сын Куравлева Василий делился обнадеживающей информацией о здоровье отца. По его словам, выздоровление артиста продвигается медленно, но демонстрирует положительную динамику. Кроме того, сообщалось, что родственники актера забрали его вещи из пансионата, где он жил.