Филолог Богач рассказал о пользе чтения Достоевского для подростков

Санкт-Петербург, 21 января. Кандидат филологических наук, заведующий кафедрой цифровой дидактики Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа Дмитрий Богач рассказал о пользе чтения произведений писателя Федора Достоевского в школе. Он отметил, что взрослеющий человек нуждается в равном диалоге о сложных вещах.

В медиацентре «Патриот» эксперт по творчеству классика рассказал, что на некоторых ресурсах «Евангелие» имеет возрастное ограничение «18+». Это не означает запрета на чтение этой книги, заявил специалист. По его словам, любое чтение требует работы мысли.

Богач также прокомментировал мнение о запрете произведений Достоевского из-за того, что они вызывают депрессию. Он назвал такую позицию невежественным морализмом, отметив, что так рассуждают лишь люди, которые не читали книг автора. Специалист подчеркнул, что Достоевского нужно читать в школе.

«Молодой человек в период духовного взросления жаждет взрослого диалога о сложных вопросах. В нем есть потребность обсуждать, спорить, интерпретировать сложные вопросы», — рассказал Богач в эфире программы «Вертикаль».

По словам филолога, Достоевский является мрачным писателем, как многие его называют. Он заявил, что писатель лишь показывает, что человек допускает ошибки и они могут дорого стоить, а герои его произведений показывают борьбу за жизнь.

Ранее Богач рассказал, чему можно научиться у писателя Федора Достоевского. Специалист по его творчеству назвал русского классика лучшим писателем в мировой литературе.