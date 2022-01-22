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«Стамбульские соглашения»: почему Эрдоган так старается «помирить» Россию и Украину
Политика
«Стамбульские соглашения»: почему Эрдоган так старается «помирить» Россию и Украину
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Быть миротворцем — почетная миссия, но не все главы государств могут ее осилить. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара готова выступить в качестве посредника в урегулировании отношений между Россией и Украиной. По его словам, он хочет, чтобы «мир восторжествовал», а также допустил возможность проведения телефонного разговора с Владимиром Путиным и даже своего визита в Москву.

«Турция в очередной раз хочет напомнить о себе как о влиятельном игроке на международной арене — эдакой «Османской империи 2.0», — заметил Аркатов. — Однако конкретно в данном случае совершенно непонятно, каким образом Анкара может помочь отношениям между Москвой и Киевом и уж тем более отношениям между Москвой и Вашингтоном. Вес ее не столь велик».

«Стамбульские соглашения»: почему Эрдоган так старается «помирить» Россию и Украину
Федеральное агентство новостей /

Политолог подчеркнул, что у России с Украиной есть свои каналы дипломатической связи, к которым Турция не имеет ни малейшего отношения.

«Так что данное изречение Эрдогана можно воспринимать как попытку турецкой стороны помаячить и сказать: «Ребят-ребят, мы здесь, мы тоже хотим на что-то влиять», — считает эксперт. — Возможно, он даже мечтает принять у себя следующий саммит «нормандской четверки» и чтобы принятые по его итогу решения назывались «стамбульскими соглашениями».

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