Аналитик Кочетков: рост неопределенности может спровоцировать падение бирж

Москва, 21 января. Опасения могут заставить инвесторов массово переходить в защитные активы, что может быть опасно для рынка в целом. Об этом аналитик Андрей Кочетков рассказал в беседе с информационным агентством «Прайм».

Одной из наиболее важных угроз для фондового рынка эксперт считает рост неуверенности трейдеров. Он говорит, что такое настроение на рынке способствует переходу в защитные активы и сокращению торговых объемов. Также в этих условиях трейдеру менее вероятно дадут займ.

Игроки, открывшие позиции с кредитным плечом, начинают испытывать проблемы с обеспечением. Эксперт напомнил, что при падении цены такая позиция может быть закрыта принудительно. Если их наберется достаточно много, это усилит тренд на падение цены.

Россияне все еще предпочитают низкорисковые инструменты накоплений. Об этом ранее писал ФАН в своем материале.