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«Оператор ГТС» предложил Польше создать условия для поставок газа на Украину

Экономика
«Оператор ГТС» предложил Польше создать условия для поставок газа на Украину
Федеральное агентство новостей

Киев, 21 января. Украина рассчитывает на участие польских специалистов в совершенствовании собственной инфраструктуры. С таким предложением к полякам обратился глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает «Нефтегазовая вертикаль».

Менеджер назвал это процесс интеграцией газовых рынков двух стран. Он утверждает, что это будет выгодным решением для обоих участников. Макогон подчеркнул, что компании из Польши смогут иметь прямой доступ к газовым хранилищам Украины.

«Мы предлагаем нашим польским коллегам рассмотреть возможность создания технических условий для физической транспортировки газа из Польши на Украину. Это обеспечит на гарантированной основе доступ польских компаний к украинским подземным газовым хранилищам», — заявил он.

Украина ранее была вынуждена признать безальтернативность российского голубого топлива. Это подтвердил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

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газ энергетика импорт польша и украина
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