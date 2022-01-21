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Ливия взыскала с иностранных нефтяных компаний более 2,3 миллиарда долларов

Весь мир
Ливия взыскала с иностранных нефтяных компаний более 2,3 миллиарда долларов
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 21 января. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун сообщил, что ведомство взыскало с нефтяных компаний Conoco Phillips, Hess и Total Energies ежемесячную арендную плату, налоги и задолженности, чем вернуло стране более 2,3 миллиарда долларов.

По его словам, озвученная сумма составила почти половину от 5 млрд, по которым компании с октября 2020 года объявили дефолт. Министр обвинил в случившемся Национальную нефтяную корпорацию, поскольку глава ННК Мустафа Саналла прикрывал невыплаты, называя «беспроцентным кредитом, от которого ливийский народ не получил выгоды».

Примечательно, что премьер нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба не только предложил французской Total Energies купить 8,16% акций американской Hess в ливийской Waha, но и призвал должностных лиц компании как можно скорее перейти к заключению соглашения о сделке, чтобы завершить процесс утверждения.

Письмо, датированное 9 ноября, пришло в канун Парижской международной конференции по Ливии. Источники издания Libya Review считают, что таким образом премьер попытался заручиться поддержкой Парижа перед президентскими выборами, которые так и не состоялись 24 декабря.

Ранее международная редакция ФАН расследовала, как контроль над ливийской нефтью перешел в руки американского дипломата-женщины Стефани Уильямс, и привела подробности участия главы ННК Мустафы Саналлы в коррупционной схеме.

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