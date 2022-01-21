Компания Skoda запустила производство бюджетного седана Slavia

Чакан, 21 января. Компания Skoda запустила производство нового бюджетного седана. Модель Slavia была разработана специально для индийского рынка. Об этом пишет РБК.

Конвейер, на котором будет собираться автомобиль, начал свою работу 21 января на предприятии в городе Чакан, штат Махараштра. Представлена модель была в ноябре 2021 года.

Основой седана стала модульная платформа MQB-A0-IN. Она также является базой для компактного кроссовера Kushaq. Длина Slavia составляет 4,54 метра. Доступное для модели оснащение включает шесть подушек безопасности, виртуальную приборную панель, камеру заднего вида, а также мультимедиа-систему с сенсорным дисплеем и возможностью беспроводной интеграции смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее японская компания Toyota разместила в интернете первый снимок внедорожника Sequoia нового поколения. На затемненном изображении пока можно разглядеть только заднюю часть будущего авто со светодиодными фонарями.