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Sohu: отказ от маневров у берегов РФ позволит экипажу HMS Prince of Wales сохранить лицо
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Sohu: отказ от маневров у берегов РФ позволит экипажу HMS Prince of Wales сохранить лицо

Армия
Sohu: отказ от маневров у берегов РФ позволит экипажу HMS Prince of Wales сохранить лицо
TACC  /  PA Wire / Andrew Matthews

Пекин, 21 января. Экипаж авианосца ВМС Британии Prince of Wales должен учесть ошибки своих коллег по флоту, чтобы избежать позорного фиаско у берегов России.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что несколько дней назад британский авианосец вышел из Портсмута, чтобы присоединиться к морским учениям НАТО. Отмечается, что маневры будут проходить в непосредственной близости от российских территориальных вод, передает «ПолитРоссия».

Эксперты напомнили, что в минувшем году ВМФ РФ пресек попытку британского эсминца вторгнуться в российские воды у берегов Крыма. Пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы образумить экипаж корабля ВМС Британии. Подчеркивается, что этот инцидент подпортил Лондону репутацию. Нечто подобное может произойти и с HMS Prince of Wales, если он отважится на новую провокацию, поэтому в Китае предостерегли моряков от опрометчивых маневров у берегов России

«Если британский флот не хочет повторят своих ошибок, то ему нужно держаться в стороне от вод России», — сказано в статье.

В Китае считают, что британский флот рискует в очередной раз опозориться на глазах у мировой общественности. Отказ от агрессивных выпадов позволит экипажу HMS Prince of Wales сохранить лицо.

Ранее сообщалось, что РФ является единственной страной, которая жестко пресекает любые попытки вторжения в свои территориальные воды. Российские моряки неизменно демонстрируют готовность отражать любые угрозы.

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россия провокации вмс британии
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