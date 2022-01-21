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Белый дом сообщил о планах Байдена изучить итоги встречи Блинкена и Лаврова

Политика
Белый дом сообщил о планах Байдена изучить итоги встречи Блинкена и Лаврова
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Вашингтон, 21 января. Американский президент Джо Байден намерен изучить итоги прошедших в Женеве переговоров между главами внешнеполитических ведомств России и США.

Как сообщает Белый дом, глава государства проанализирует итоги встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Американский лидер планирует обсудить их с сотрудниками, отвечающими за вопросы национальной безопасности.

Ранее стало известно, что переговоры Лаврова и Блинкена завершились через полтора часа после начала встречи. Изначально ожидалось, что диалог продлится около четырех часов. После этого дипломаты провели отдельные пресс-конференции с представителями СМИ.

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