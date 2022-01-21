Белый дом сообщил о планах Байдена изучить итоги встречи Блинкена и Лаврова

Вашингтон, 21 января. Американский президент Джо Байден намерен изучить итоги прошедших в Женеве переговоров между главами внешнеполитических ведомств России и США.

Как сообщает Белый дом, глава государства проанализирует итоги встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Американский лидер планирует обсудить их с сотрудниками, отвечающими за вопросы национальной безопасности.

Ранее стало известно, что переговоры Лаврова и Блинкена завершились через полтора часа после начала встречи. Изначально ожидалось, что диалог продлится около четырех часов. После этого дипломаты провели отдельные пресс-конференции с представителями СМИ.