Москва, 21 января. «Газпром» имеет в своем арсенале экономический инструмент, с помощью которого может обвалить цены на газ в Европе. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, для этого компании даже не потребуется запуск «Северного потока — 2». Козырем является электронная торговая площадка корпорации в Санкт-Петербурге. Однако экспортер не реализует здесь газ уже с октября. Цель этой политики — сохранение высоких доходов. Кроме того, таким образом «Газпром» демонстрирует собственную приверженность долгосрочным контрактам.

«Если "Газпром" начнет поставлять газ на спотовый рынок, запустив не работающую с октября электронную спотовую площадку, привезя туда газ без долгосрочных контрактов, он обвалит цену. Но ведь он продает, а не покупает – почему он должен их обвалить? Давайте компанию Apple критиковать за то, что она хочет продавать свою продукцию по более высоким ценам», — заявил эксперт.

Европейцы пожертвовали экономической выгодой в угоду политических интересов, отказавшись от дополнительных поставок «Газпрома», и расплачиваться за это будут до конца отопительного сезона.