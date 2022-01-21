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Блинкен: США и Евросоюз готовы принять любой выбор России в отношениях с Западом

Политика
Блинкен: США и Евросоюз готовы принять любой выбор России в отношениях с Западом
 /  Федеральное агентство новостей

Женева, 21 января. США и их союзники из Европы готовы к любому развитию событий, который выберет Россия в отношениях с Западом. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам главы Госдепа, Москва может придерживаться дипломатического диалога или встать на путь конфликта. Вашингтон готов принять любой выбор российской стороны, подчеркнул госсекретарь США.

«Вы можете выбрать путь дипломатии, которой ведет к миру и безопасности. Или путь, которой приведет только к конфликту, серьезным последствиям и международному осуждению», — сказал Блинкен.

Ранее стало известно о встрече Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве. Российский дипломат начал переговоры с американским коллегой, отпустив в его адрес шутку о гарантиях безопасности.

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Все новости / Политика / Блинкен: США и Евросоюз готовы принять любой выбор России в отношениях с Западом
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