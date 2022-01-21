Минспорта Украины советует биатлонистам отказаться от фото с россиянами на ОИ

Киев, 21 января. Биатлонистам, представляющим Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине, порекомендовали не делать совместных фотографий со спортсменами из России. Под запрет также попал русский язык, на котором нельзя давать интервью.

Такие указания были даны во время общения министерства спорта страны с украинскими биатлонистами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты отправятся в Пекин для участия в Олимпиаде 26 января. Глава Союза биатлонистов Виктор Майгуров рассказал, что команда 26 января вылетает в Пекин, чтобы к 5 февраля полноценно акклиматизироваться.