Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 21:15
21:08
Общество
Филолог Богач рассказал о пользе чтения Достоевского для подростков
21:02
Общество
Жесткие рамки: эксперт по туризму предложила варианты, как следить за соответствием уровней отелей
21:01
Общество
Не стоит путать поддержку с постоянным выслушиваем негатива: как распознать настоящую дружбу
21:01
Происшествия
СК проверяет информацию о выгнанном из маршрутки школьнике в Люберцах
21:00
Происшествия
Один человек госпитализирован в результате массовой аварии в Москве
20:56
Весь мир
Ливия взыскала с иностранных нефтяных компаний более 2,3 миллиарда долларов
20:55
Экономика
Аналитик Кочетков: рост неопределенности может спровоцировать падение бирж
20:54
Экономика
«Оператор ГТС» предложил Польше создать условия для поставок газа на Украину
20:52
Экономика
Компания Skoda запустила производство бюджетного седана Slavia
20:48
Армия
Sohu: отказ от маневров у берегов РФ позволит экипажу HMS Prince of Wales сохранить лицо
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Bloomberg: цены на нефть могут подскочить до 100 долларов за баррель

  /   Обновлено: 21 января 2022 20:45
Экономика
Bloomberg: цены на нефть могут подскочить до 100 долларов за баррель
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 января. Стоимость североморской марки нефти Brent в третьем квартале 2022 года достигнет отметки в 100 долларов за «бочку», передает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую записку банка Morgan Stanley.

Такой сценарий возможен при условии продолжающегося тренда на сокращение запасов голубого топлива в мире, подчеркнули аналитики. Ожидается также, что резервные мощности с текущих 3,4 млн баррелей в сутки опустятся до 2 млн баррелей. С продвижением «зеленой» повестки также будет сокращаться объем инвестиций в увеличение производственных мощностей.

На открытии торговой сессии Brent стоила 86,66 доллара за баррель и в течение дня поднималась до 87,77 доллара. По состоянию на 16:45 по московскому времени энергоресурс подешевел до 87,71 доллара. Несмотря на это, в целом марка демонстрирует рост с 21 декабря.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее изменило прогноз по спросу на черное золото в текущем году. Интерес к сырью прогнозируется на 200 тысяч баррелей в сутки больше, чем говорилось в предыдущем докладе экспертов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Bloomberg: цены на нефть могут подскочить до 100 долларов за баррель
bloomberg цены на нефть мировой рынок
Комментировать