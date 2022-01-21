Bloomberg: цены на нефть могут подскочить до 100 долларов за баррель

Москва, 21 января. Стоимость североморской марки нефти Brent в третьем квартале 2022 года достигнет отметки в 100 долларов за «бочку», передает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую записку банка Morgan Stanley.

Такой сценарий возможен при условии продолжающегося тренда на сокращение запасов голубого топлива в мире, подчеркнули аналитики. Ожидается также, что резервные мощности с текущих 3,4 млн баррелей в сутки опустятся до 2 млн баррелей. С продвижением «зеленой» повестки также будет сокращаться объем инвестиций в увеличение производственных мощностей.

На открытии торговой сессии Brent стоила 86,66 доллара за баррель и в течение дня поднималась до 87,77 доллара. По состоянию на 16:45 по московскому времени энергоресурс подешевел до 87,71 доллара. Несмотря на это, в целом марка демонстрирует рост с 21 декабря.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее изменило прогноз по спросу на черное золото в текущем году. Интерес к сырью прогнозируется на 200 тысяч баррелей в сутки больше, чем говорилось в предыдущем докладе экспертов.