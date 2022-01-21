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Египет заявил о готовности передать Ливии опыт автоматизации таможни

Весь мир
Египет заявил о готовности передать Ливии опыт автоматизации таможни
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Каир, 21 января. Министр финансов Египта Мухаммед Мааит заявил о готовности республики передать Ливии опыт в области автоматизации таможенной системы, сообщает пресс-служба правительства АРЕ.

Чиновник по итогам заседания совместного профильного комитета заявил, что страна смогла разработать механизм автоматизации таможни. Теперь власти намерены поделиться результатами со специалистами из соседнего государства.

Глава Таможенного управления Аш-Шахат Гатури на встрече с ливийским коллегой Сулейманом Али Салемом подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества с Триполи. Он указал на необходимость разрешения трудностей, которые могут возникнуть при перемещении товаров и физических лиц между двумя государствами.

Руководитель египетского ведомства сообщил, что достигнута договоренность об усилении механизма обмена информацией по вопросам таможенных нарушений. Стороны также согласились облегчить проезд автотранспорта.

Ранее Ливия и Тунис сформировали профильный комитет для урегулирования проблем на границе. Чиновники разработают план решения трудностей, с которыми сталкиваются граждане при проходе через контрольно-пропускные пункты.

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