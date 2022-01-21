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Граждане ЦАР вышли на протесты против продления мандата миротворцев ООН

Весь мир
Граждане ЦАР вышли на протесты против продления мандата миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 21 января. Жители Центральноафриканской Республики возобновили проведение протестных акций под лозунгом «Стоп МИНУСКА». Об этом сообщает Le Patriote Dechaine.

Население ЦАР всеми доступными способами выражает недовольство пролонгацией мандата многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), сотрудники которой за долгие годы нахождения в стране не смогли обеспечить безопасность мирных граждан. Более того, миротворцы сами стали виновниками множества преступлений.

«При всех средствах, что имеют «голубые каски», они не сделали ничего для защиты людей. Вместо этого они устроили не меньше сотни смертельных аварий, были уличены в пособничестве боевикам и контрабанде оружия, пытались подкупить жителей, чтобы те давали ложные показания против союзников Центральноафриканской Республики», — сказано в материале.

Граждане ЦАР вышли на протесты против продления мандата миротворцев ООН
flickr.com / Hervé Serefio

Журналисты отметили, что российские специалисты, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», сделали за несколько месяцев то, с чем не справились миротворцы ООН за восемь лет. Обучение у отечественных инструкторов позволило национальной армии (FACA) ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вернуть в ЦАР мир.

Ранее жители Центральноафриканской Республики перекрыли дорогу к столичному аэропорту для транспорта «голубых касок». Акция стала наглядной демонстрацией многолетнего недовольства граждан неэффективной деятельностью сотрудников МИНУСКА.

 

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