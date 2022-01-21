Глава ЦАР посетил 20-й саммит Экономического сообщества стран Центральной Африки

Банги, 21 января. Лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на полях 20-го саммита Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ). Об этом сообщили сотрудники издания 236 Actu.

Также мероприятие, прошедшее в Браззавиле, посетили главы Анголы (Жоао Лоренсо), ДРК (Феликс Чисекеди) и Экваториальной Гвинеи (Теодоро Обианг Нгема Мбасого). Участники проанализировали и утвердили отчет комиссии ЭСЦАГ по списку задач, выполнением которых национальные лидеры займутся в 2022 году.

Также политики обсудили создание специального Комитета для сохранения мира и безопасности в Центральной Африке. Представители Экономического сообщества попросили каждую страну поддержать инициативу и профинансировать ее из государственного бюджета. В завершение мероприятия глава Республики Конго сдал пост председательства ЭСЦАГ коллеге из ДРК.

Ранее правительство ЦАР занялось проработкой новых законодательных актов, регулирующих режим нераспространения стрелкового оружия. Власти пригласили экспертов из Бурунди, чтобы те помогли им справиться с проблемой контрабанды автоматов и боеприпасов через границу Центральноафриканской Республики.