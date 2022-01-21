Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 21:15
21:08
Общество
Филолог Богач рассказал о пользе чтения Достоевского для подростков
21:02
Общество
Жесткие рамки: эксперт по туризму предложила варианты, как следить за соответствием уровней отелей
21:01
Общество
Не стоит путать поддержку с постоянным выслушиваем негатива: как распознать настоящую дружбу
21:01
Происшествия
СК проверяет информацию о выгнанном из маршрутки школьнике в Люберцах
21:00
Происшествия
Один человек госпитализирован в результате массовой аварии в Москве
20:56
Весь мир
Ливия взыскала с иностранных нефтяных компаний более 2,3 миллиарда долларов
20:55
Экономика
Аналитик Кочетков: рост неопределенности может спровоцировать падение бирж
20:54
Экономика
«Оператор ГТС» предложил Польше создать условия для поставок газа на Украину
20:52
Экономика
Компания Skoda запустила производство бюджетного седана Slavia
20:48
Армия
Sohu: отказ от маневров у берегов РФ позволит экипажу HMS Prince of Wales сохранить лицо
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава ЦАР посетил 20-й саммит Экономического сообщества стран Центральной Африки

Весь мир
Глава ЦАР посетил 20-й саммит Экономического сообщества стран Центральной Африки
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 21 января. Лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на полях 20-го саммита Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ). Об этом сообщили сотрудники издания 236 Actu.

Также мероприятие, прошедшее в Браззавиле, посетили главы Анголы (Жоао Лоренсо), ДРК (Феликс Чисекеди) и Экваториальной Гвинеи (Теодоро Обианг Нгема Мбасого). Участники проанализировали и утвердили отчет комиссии ЭСЦАГ по списку задач, выполнением которых национальные лидеры займутся в 2022 году.

Также политики обсудили создание специального Комитета для сохранения мира и безопасности в Центральной Африке. Представители Экономического сообщества попросили каждую страну поддержать инициативу и профинансировать ее из государственного бюджета. В завершение мероприятия глава Республики Конго сдал пост председательства ЭСЦАГ коллеге из ДРК.

Ранее правительство ЦАР занялось проработкой новых законодательных актов, регулирующих режим нераспространения стрелкового оружия. Власти пригласили экспертов из Бурунди, чтобы те помогли им справиться с проблемой контрабанды автоматов и боеприпасов через границу Центральноафриканской Республики.

 

 

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава ЦАР посетил 20-й саммит Экономического сообщества стран Центральной Африки
африка цар
Комментировать