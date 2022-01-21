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Директор МХАТ имени Горького Кехман сообщил о краже из театра 4,2 млн рублей

Общество
Директор МХАТ имени Горького Кехман сообщил о краже из театра 4,2 млн рублей
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 21 января. Инвентаризация МХАТ имени Горького закончилась обнаружением пропажи крупной суммы. Директор театра Владимир Кехман выявил причастность к инциденту бухгалтера Галины Гетьман.

Главбух МХАТа имени Горького Галина Гетьман оказалась под подозрением после выявления недостачи. Инициатором внеплановой инвентаризации стал директор Владимир Кехман: он решил взять под контроль не только заботу о здании театра, но и его финансовое благополучие. Он заподозрил главбуха после того, как она начала уклоняться от предоставления необходимых документов, передает «Коммерсант».

Гетьман поговорила с Кехманом и отказалась вернуть деньги. Однако вскоре она написала заявление на имя директора МХАТа и призналась, что причастна к краже. Кроме того, она явилась с повинной в правоохранительные органы.

После проверок МХАТ имени Горького готовится к временному закрытию. В феврале театр ждет ремонт, который продлится до октября.

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театр кехман мхат
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