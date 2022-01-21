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Бузова оттолкнула руку фаната, который попытался ее обнять

Шоу-бизнес
Бузова оттолкнула руку фаната, который попытался ее обнять
instagram.com  /  @buzova86

Сочи, 21 января. Телеведущая Ольга Бузова не сдержала раздражения во время встречи с поклонником. В Сети появился ролик, на котором звезда жестко отреагировала на попытку фаната обнять ее.

Ольга Бузова отправилась в Сочи, чтобы отпраздновать день рождения: телеведущей исполнилось 36 лет 20 января. По приезду звезду встретили не только друзья, но и толпы преданных поклонников, которые рассчитывали на совместное фото с артисткой. Так, один из фанатов попытался обнять Бузову на камеру, однако та раздраженно оттолкнула его руку.

Мужчину не смутило поведение звезды, однако этот инцидент вскоре появился в TikTok. Интернет-пользователи раскритиковали Бузову в комментариях и припомнили ей привычку называть фанатов «своими людьми».

«Вести себя нормально научитесь»;

«Вот вам ваша Олечка, которая очень любит своих людей»;

«Мои люди всегда со мной, а я на них ору и отталкиваю», — писали пользователи Сети.

Бузова не стала комментировать инцидент. Однако, судя по комментариям, другие фанаты также столкнулись с неприветливым отношением с ее стороны.

Экс-звезда шоу «Дом-2» Рустам Солнцев подколол Бузову в ее день рождения. Шоумен опубликовал поздравление, в которое добавил фото балерины Анастасии Волочковой.

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инцидент бузова телеведущая
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