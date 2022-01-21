Один человек госпитализирован в результате массовой аварии в Москве

В московском районе Отрадное произошло ДТП с участием трех автомобилей. Причиной аварии стал внезапно выскочивший из двора таксист.

Водитель такси, не убедившись, что на проезжей части никого нет, выехал со дворовой территории с нарушением правил дорожного движения.

В итоге, уходя от столкновения с таксистом, в аварию попало три машины: Mazda, Hyundai и Mersedes.

Один из участников аварии госпитализирован. ДТП произошло в столице на Юрловском проезде.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и спасатели.