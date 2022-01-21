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Турецкой полиции разрешат безнаказанно применять силу к нарушителям на ЧМ-2022 в Катаре

  /   Обновлено: 21 января 2022 20:48
Весь мир
Турецкой полиции разрешат безнаказанно применять силу к нарушителям на ЧМ-2022 в Катаре
Global Look Press  /  Aytac Onay

Анкара, 21 января. Турецкая полиция, которая будет обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу в Катаре, не будет нести финансовую и правовую ответственность за причиненный ущерб в случае неоправданного применения силы и причинения вреда здоровью.

Об этом со ссылкой на положения заключенного между двумя странами договора сообщает Nordicmonitor. Всего Анкара направит в Доху 3 250 сотрудников охраны правопорядка, в том числе около сотни военнослужащих одного из подразделений специального назначения, известного склонностью своих бойцов к националистическим взглядам. Оно заслужило на родине недобрую славу, участвуя в «контртеррористических» операциях, где за его представителями неоднократно замечали случаи превышения должностных полномочий и нарушения прав человека, особенно в районах массового проживания курдов.

Тем не менее в подобных грехах обвиняли и другие силовые структуры республики, например, Национальную разведывательную организацию (MİT). Фонд прав человека Турции в конце прошлого года подал в суд на экс-руководителя данного органа после его сенсационных признаний об активном применении пыток во время допросов в период между 1970 и 1990 годами. Офицер подчеркнул, что в ряде случаев считает подобные методы вполне оправданными, однако в том же интервью прямо заявил, что иногда сотрудники таким способом заставляли непричастных к преступлениям лиц брать вину на себя.

Просьба о помощи

Первый протокол, касающийся сотрудничества в области обеспечения безопасности на ЧМ-2022, был подписан в 2019 году, а в декабре 2021-го обновленную версию этого документа, ратифицированную турецким парламентом, утвердил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По условиям договора, принимающая сторона будет обеспечивать расходы правоохранителей на жилье, транспорт, связь и личные нужды все время их пребывания в Катаре в период проведения чемпионата, который запланирован на ноябрь — декабрь этого года.

Вкупе с полицейскими в Доху прибудут 50 кинологов с собаками для поиска взрывных устройств. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу также объявил, что правоохранительные службы республики провели специальную подготовку с 677 катарскими полицейскими. Доха запросила у Анкары помощь по той причине, что численность ее силовых структур недостаточна для такого масштабного мероприятия, а отношения с арабскими государствами-соседями были изрядно подпорчены в ходе многолетней экономической блокады. Турция же является ее союзником, и в последние годы два партнера активно развивали связи.

Два сапога пара

Сообщения Анкары о намерении отправить своих полицейских на помощь Дохе вызвали широкий общественный резонанс, поскольку Катар также находится в «черном списке» у правозащитников. К «заслугам» данного государства, в первую очередь, относят рабскую систему труда. Как сообщается, в ходе той же подготовки к чемпионату мира за 2020-й год погибли не менее 50 и получили ранения более 500 иностранных чернорабочих. При этом, как указали в Международной организации труда, немалую часть летальных исходов невозможно списать на несчастные случаи.

Также обеспокоенность у многих активистов и даже рядовых болельщиков вызывает жесткий подход катарских властей к представителям ЛГБТ-сообщества, которым в стране уготовано трехлетнее тюремное заключение. Стоит отметить, что по меркам некоторых государств этого региона такое наказание является довольно либеральным. Однако вряд ли подобная снисходительность устроит меньшинства, принадлежность к которым ранее открыто озвучил и ряд иностранных футболистов.

Тем не менее власти Катара заявили, что толерантно отнесутся ко всем приехавшим гостям. Также необычно деликатного подхода эксперты ожидают и от турецкой полиции, которая, несмотря на освобождение от ответственности, вряд ли будет настолько активно применять силу к фанатам, как делает это в отношении демонстрантов и диссидентов на своей родине.

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Все новости / Весь мир / Турецкой полиции разрешат безнаказанно применять силу к нарушителям на ЧМ-2022 в Катаре
футбол турция катар чм-2022
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