Анкара, 21 января. Турецкая полиция, которая будет обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу в Катаре, не будет нести финансовую и правовую ответственность за причиненный ущерб в случае неоправданного применения силы и причинения вреда здоровью.

Об этом со ссылкой на положения заключенного между двумя странами договора сообщает Nordicmonitor. Всего Анкара направит в Доху 3 250 сотрудников охраны правопорядка, в том числе около сотни военнослужащих одного из подразделений специального назначения, известного склонностью своих бойцов к националистическим взглядам. Оно заслужило на родине недобрую славу, участвуя в «контртеррористических» операциях, где за его представителями неоднократно замечали случаи превышения должностных полномочий и нарушения прав человека, особенно в районах массового проживания курдов.

Turkey to send 3,250 police officers to FIFA World Cup in Qatar, with no responsibility for human rights violations https://t.co/p5LoDAFsRz — Nordic Monitor (@nordicmonitor) January 20, 2022

Тем не менее в подобных грехах обвиняли и другие силовые структуры республики, например, Национальную разведывательную организацию (MİT). Фонд прав человека Турции в конце прошлого года подал в суд на экс-руководителя данного органа после его сенсационных признаний об активном применении пыток во время допросов в период между 1970 и 1990 годами. Офицер подчеркнул, что в ряде случаев считает подобные методы вполне оправданными, однако в том же интервью прямо заявил, что иногда сотрудники таким способом заставляли непричастных к преступлениям лиц брать вину на себя.

"Female students in İzmir [W Turkey] have made public that they are harassed and threatened by police officers. Their struggle against patriarchal violence is criminalized and attempts are made to recruit them as informants."https://t.co/hJmHDvZtxO pic.twitter.com/2XFKyGutgZ — b9AcE ???? (@b9AcE) January 12, 2022

Просьба о помощи

Первый протокол, касающийся сотрудничества в области обеспечения безопасности на ЧМ-2022, был подписан в 2019 году, а в декабре 2021-го обновленную версию этого документа, ратифицированную турецким парламентом, утвердил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По условиям договора, принимающая сторона будет обеспечивать расходы правоохранителей на жилье, транспорт, связь и личные нужды все время их пребывания в Катаре в период проведения чемпионата, который запланирован на ноябрь — декабрь этого года.

Вкупе с полицейскими в Доху прибудут 50 кинологов с собаками для поиска взрывных устройств. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу также объявил, что правоохранительные службы республики провели специальную подготовку с 677 катарскими полицейскими. Доха запросила у Анкары помощь по той причине, что численность ее силовых структур недостаточна для такого масштабного мероприятия, а отношения с арабскими государствами-соседями были изрядно подпорчены в ходе многолетней экономической блокады. Турция же является ее союзником, и в последние годы два партнера активно развивали связи.

Два сапога пара

Сообщения Анкары о намерении отправить своих полицейских на помощь Дохе вызвали широкий общественный резонанс, поскольку Катар также находится в «черном списке» у правозащитников. К «заслугам» данного государства, в первую очередь, относят рабскую систему труда. Как сообщается, в ходе той же подготовки к чемпионату мира за 2020-й год погибли не менее 50 и получили ранения более 500 иностранных чернорабочих. При этом, как указали в Международной организации труда, немалую часть летальных исходов невозможно списать на несчастные случаи.

????️"I will NOT watch the Qatar World Cup. Thousands of workers have died building the stadiums... The decision to let them host is all about money and there will be NO lasting legacy"



-Eric Cantona pic.twitter.com/dNg5vc4ubD — Football Talk (@Football_TaIk) January 13, 2022

Также обеспокоенность у многих активистов и даже рядовых болельщиков вызывает жесткий подход катарских властей к представителям ЛГБТ-сообщества, которым в стране уготовано трехлетнее тюремное заключение. Стоит отметить, что по меркам некоторых государств этого региона такое наказание является довольно либеральным. Однако вряд ли подобная снисходительность устроит меньшинства, принадлежность к которым ранее открыто озвучил и ряд иностранных футболистов.

Тем не менее власти Катара заявили, что толерантно отнесутся ко всем приехавшим гостям. Также необычно деликатного подхода эксперты ожидают и от турецкой полиции, которая, несмотря на освобождение от ответственности, вряд ли будет настолько активно применять силу к фанатам, как делает это в отношении демонстрантов и диссидентов на своей родине.