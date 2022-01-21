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France Info: внешнеполитические провалы Макрона лишили Париж доверия жителей ЦАР и Мали

Весь мир
France Info: внешнеполитические провалы Макрона лишили Париж доверия жителей ЦАР и Мали
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Банги, 21 января. Население Центральноафриканской Республики и Мали не доверяет деятельности Франции и заявлениям европейских элит. Об этом сообщили аналитики издания France Info.

«Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), наложенные на Мали с подачи Парижа, не произвели ожидаемого Елисейским дворцом эффекта. Власти африканского государства и его население не считают, что ограничительные меры приблизят республику к демократии.

Более того, правительство Бамако уверено, что настоящей причиной является сближение Мали и России, которым так недовольны западные элиты. Для властей переходного периода главным приоритетом является обеспечение безопасности мирных жителей, а контингент французской операции «Бархан» не справился с поставленной задачей», — указано в материале.

Журналисты напомнили, что в свое время подобный сценарий пережила Центральноафриканская Республика. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) и солдаты французской операции «Сангарис» не смогли решить проблемы безопасности.

France Info: внешнеполитические провалы Макрона лишили Париж доверия жителей ЦАР и Мали
flickr.com / Hervé Serefio

За долгие годы присутствия европейские вооруженные формирования не справились с тем, что за пару месяцев сделали российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Взаимовыгодное сотрудничество с Москвой показало африканским лидерам, как на самом деле должно выглядеть партнерство.

Помощь России фактически спасла ЦАР от разрушения. Консультативная поддержка отечественных специалистов позволила национальной армии (FACA) ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир.

Ранее несколько сотен жителей Центральноафриканской Республики собрались на антифранцузский митинг у Лицея мучеников. Демонстранты выразили солидарность народу Мали, пострадавшему от резолюций ЭКОВАС.

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