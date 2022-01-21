Марокканский король впервые с 2016 года посетит сахарский город Дахла

Рабат, 21 января. Власти города Дахла, расположенного в управляемой Марокко части Западной Сахары, подготавливают пляж Порто Рико к первому с февраля 2016 года официальному визиту короля Марокко Мухаммеда VI.

Согласно источникам Africa Intelligence, на побережье лагуны возводят палаточный лагерь с электричеством и водоснабжением, где разместятся высокопоставленные чиновники. Мероприятие организует марракешское агентство Design Event Management, имеющее солидный опыт работы.

Фирма, основанная французом Брайсом Якубовичем, регулярно сотрудничает с принадлежащим Мухаммеду VI отелем Royal Mansour, в котором неоднократно устраивали званые вечера от имени Dior и Cartier. Например, еще в 2015 году агентство организовало празднование дня рождения в Марракеше для одного из сыновей премьер-министра Ливана Наджиба Микати, потратившего 25 миллионов долларов на принятие тысячи гостей.

По информации Africa Intelligence, пляж Дахлы подготовят так, чтобы визитеры и король, любимым видом спорта которого является катание на водных лыжах, смогли максимально использовать лагуну. Чиновники и бизнесмены надеются, что во время пребывания в городе Мухаммед VI запустит некоторые из объявленных ранее крупных региональных строительных проектов. Речь идет о различных логистических зонах, о расширении аэропорта и трассы Тизнит-Дахла.

Примечательно, что последний официальный визит короля в управляемую Марокко часть Западной Сахары состоялась в феврале 2016 года. Хотя два месяца спустя Мухаммед VI вернулся туда в частном порядке, чтобы отдохнуть вместе с семьей.

Однако сейчас есть риск возникновения дипломатической напряженности, поскольку вопрос принадлежности пустыни так и не разрешился. Любой визит короля послужит восстановлению суверенитета Марокко над спорной Западной Сахарой.

С 1975 года, когда ушли испанцы и началась деколонизация, на территорию претендуют несколько сторон. Рабат уже контролирует почти 80% обширного региона, поэтому предлагает предоставить автономию под собственным суверенитетом, а Фронт ПОЛИСАРИО настаивает на референдуме о самоопределении местных жителей.

Назначенный в октябре 2021 года новый специальный посланник Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Стаффан де Мистура с 12 по 19 января совершил первое турне по Северной Африке, посетив Марокко, Алжир и Мавританию. Дипломат не заехал в Дахлу или Лааюн, два главных города на спорной территории, но констатировал, что стороны конфликта так и не смогли договориться.

Ранее Марокко проигнорировало попытки испанского правительства примириться на фоне конфликта, разразившегося после того как Мадрид принял на лечение генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагима Гали. Случившееся возмутило Рабат и охладило диалог с европейской страной.