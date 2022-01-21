Ассоциация кинематографистов ЦАР выбрала нового лидера объединения

Банги, 21 января. Джереми Марадас-Надо стал новым президентом Ассоциации молодых кинематографистов Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает Ndjoni Sango.

«Я тронут и польщен тем, что официально возглавил объединение режиссеров и актеров ЦАР. Я готов идти по этому пути, благодарен участникам за избрание и намерен не подвести их. Как и наш покойный отец нации Бартелеми Боганда, я следую правилам единства, силы духа и достоинства. Да благословит Бог талантливую молодежь, которая является сиянием сердца Африки», — заявил Марадас-Надо.

С момента создания организации в 2007 году он стал четвертым ее председателем. Члены Ассоциации уверены, что новый президент сможет привнести много креативного в центральноафриканский кинематограф, так как он готов к реализации интересных идей.

Ранее Объединение журналистов ЦАР (CJCLD) запустило программу по борьбе с дезинформацией в СМИ и социальных сетях. Проект поможет гражданам республики научиться разбираться в работе современной прессы и выявлять вбросы.