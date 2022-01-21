Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 21:14
21:08
Общество
Филолог Богач рассказал о пользе чтения Достоевского для подростков
21:02
Общество
Жесткие рамки: эксперт по туризму предложила варианты, как следить за соответствием уровней отелей
21:01
Общество
Не стоит путать поддержку с постоянным выслушиваем негатива: как распознать настоящую дружбу
21:01
Происшествия
СК проверяет информацию о выгнанном из маршрутки школьнике в Люберцах
21:00
Происшествия
Один человек госпитализирован в результате массовой аварии в Москве
20:56
Весь мир
Ливия взыскала с иностранных нефтяных компаний более 2,3 миллиарда долларов
20:55
Экономика
Аналитик Кочетков: рост неопределенности может спровоцировать падение бирж
20:54
Экономика
«Оператор ГТС» предложил Польше создать условия для поставок газа на Украину
20:52
Экономика
Компания Skoda запустила производство бюджетного седана Slavia
20:48
Армия
Sohu: отказ от маневров у берегов РФ позволит экипажу HMS Prince of Wales сохранить лицо
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Марокко призвало ЭКОВАС вместо санкций сосредоточиться на диалоге с Мали

Весь мир
Марокко призвало ЭКОВАС вместо санкций сосредоточиться на диалоге с Мали
pixabay.com  / 

Рабат, 21 января. Министр иностранных дел Королевства Марокко Насер Бурита выразил солидарность с жителями Мали, оказавшимися под действием санкций Экономического сообщества страны Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщает издание Agence Anadolu.

В четверг, 20 января, глава внешнеполитического ведомства Марокко провел телефонные переговоры с малийским коллегой Абдулаем Диопом. Дипломат поддержал марокканцев, проживающих за рубежом, и население республики, против которого ввели ограничительные меры.

«Насер Бурита подтвердил приверженность своей страны восстановлению стабильности в Мали и заявил о необходимости учета мнения и желаний мирных жителей республики. Глава МИД Марокко подчеркнул важность конструктивного диалога и напомнил о многолетней истории дружбы между Рабатом и Бамако», — говорится в статье.

Ранее лидеры ЭКОВАС с подачи Франции ввели санкции против Мали. Так Париж и ее подконтрольные организации отреагировали на решение властей республики продлить переходный период на пять лет и перенести выборы в связи с активизацией террористических группировок на севере страны.

Марокко призвало ЭКОВАС вместо санкций сосредоточиться на диалоге с Мали
wikipedia.org / Willem Heerbaart / CC BY 2.0

Однако истинная причина заключается в распространении сообщений в соцсетях о прибытии в регион четырех российских специалистов, которых западные издания связывают с «ЧВК Вагнера». Европейские чиновники боятся, что отечественные инструкторы окажутся гораздо более эффективными, чем французский контингент операции «Бархан» с миротворцами ООН, и помогут Мали в борьбе с радикалами.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Марокко призвало ЭКОВАС вместо санкций сосредоточиться на диалоге с Мали
африка марокко мали
Комментировать