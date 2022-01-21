Марокко призвало ЭКОВАС вместо санкций сосредоточиться на диалоге с Мали

Рабат, 21 января. Министр иностранных дел Королевства Марокко Насер Бурита выразил солидарность с жителями Мали, оказавшимися под действием санкций Экономического сообщества страны Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщает издание Agence Anadolu.

В четверг, 20 января, глава внешнеполитического ведомства Марокко провел телефонные переговоры с малийским коллегой Абдулаем Диопом. Дипломат поддержал марокканцев, проживающих за рубежом, и население республики, против которого ввели ограничительные меры.

«Насер Бурита подтвердил приверженность своей страны восстановлению стабильности в Мали и заявил о необходимости учета мнения и желаний мирных жителей республики. Глава МИД Марокко подчеркнул важность конструктивного диалога и напомнил о многолетней истории дружбы между Рабатом и Бамако», — говорится в статье.

Ранее лидеры ЭКОВАС с подачи Франции ввели санкции против Мали. Так Париж и ее подконтрольные организации отреагировали на решение властей республики продлить переходный период на пять лет и перенести выборы в связи с активизацией террористических группировок на севере страны.

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Однако истинная причина заключается в распространении сообщений в соцсетях о прибытии в регион четырех российских специалистов, которых западные издания связывают с «ЧВК Вагнера». Европейские чиновники боятся, что отечественные инструкторы окажутся гораздо более эффективными, чем французский контингент операции «Бархан» с миротворцами ООН, и помогут Мали в борьбе с радикалами.