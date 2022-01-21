Еврокомиссия предупредила о сохранении тренда на высокие газовые цены

Брюссель, 21 января. Стоимость голубого топлива вряд ли в ближайшее время опустится к уровням предыдущих лет, говорится в отчете и прогнозе Еврокомиссии (ЕК) по рынку голубого топлива.

В третьем квартале 2021 года газовые котировки продолжили расти. Увеличились также и форвардные контракты, добавили в ЕК. Пока в европейском регионе будут действовать стабильно высокие цены.

«Спотовые контракты выросли с 37 евро за мегаватт-час (МВтч) до 85 евро, таких максимумов на европейских хабах раньше почти не было», — передает РИА Новости слова аналитиков.

Из отчета Еврокомиссии также следует, что на российский трубопровод «Северный поток» за минувший год приходилось 40% импорта газа или 13 млрд кубометров. Таким образом, магистраль сохранит статус основного маршрута торговли энергоносителями в ближайшей перспективе. Несмотря на газовый кризис, Россия исполняет все свои контрактные обязательства.