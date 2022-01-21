Лавров предупредил Блинкена о последствиях при игнорировании озабоченностей РФ

Москва, 21 января. Министр иностранных дел Сергей Лавров четко довел до государственного секретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ будет иметь самые серьезные последствия, сообщил МИД России.

Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что стороны договорились активизировать деятельность по нормализации работы диппредставительств и стабилизации визового режима.

Ранее стало известно, что встреча Лаврова и Блинкена в Женеве завершилась. Уточняется, что диалог министра иностранных дел РФ и американского государственного секретаря продлился полтора часа. Главы дипломатических ведомств приехали в Швейцарию, чтобы обсудить предложения Москвы по гарантиям безопасности.