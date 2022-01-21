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Экономист Хазин объяснил, какая особенность обращения Раиси к Путину больше всего насторожила США

Политика
Экономист Хазин объяснил, какая особенность обращения Раиси к Путину больше всего насторожила США
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 21 января. Опасения США по поводу возрождения СССР значительно усилились после визита президента Ирана в Москву.

Только теперь эти страхи Вашингтона перешли в новую плоскость, так как речь уже идет о создании коалиции, которая может быть значительно мощнее или как минимум шире Советского Союза. Внимание США при этом приковал не столько сам визит президента Ирана в Москву, сколько одна незначительная на первый взгляд, но очень важная особенность обращения Эбрахима Раиси к Владимиру Путину.

Встречу президентов России и Ирана, а также реакцию на это событие Вашингтона в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым проанализировал экономист и публицист Михаил Хазин, подчеркнув, что не удивится, если Тегеран в ближайшем будущем присоединится к Евразийскому экономическому содружеству. Это будет первое государство в ЕАЭС, которое не входило в состав СССР, чем и объясняется в какой-то мере тревожность Вашингтона. Американцы никак не могут успокоится из-за гипотетического проекта возрождения Советского Союза, а тут уже обрисовывается некий СССР+.

Экономист Хазин объяснил, какая особенность обращения Раиси к Путину больше всего насторожила США
Федеральное агентство новостей /

Экономист отметил, что Эбрахим Раиси вложил в свое обращение к Владимиру Путину очень глубокий смысл. Расшифровать его удалось только с помощью профессионального политолога-ираниста.

«Я побеседовал о встрече Путина с Раиси с Каринэ Геворгян. Она мне объяснила, что речь Раиси, она ее, простите, понимает на его родном языке, так вот она говорит, что его обращение было очень интересным — оно было адресовано не только нам, но и им, то есть иранскому обществу. Почему? Потому что в иранском обществе есть некоторые опасения по поводу России, по большей части сочиненные. К примеру, в Иране считают, что Россия виновата в некоем голоде на территории Ирана, хотя реальными его организаторами были англичане. Так вот, Раиси сказал: «Оставим все наши разногласия в прошлом и будем смотреть в будущее». Он как бы руку подал. Каринэ мне рассказала, что в Иране чрезвычайно развита культура речи и это была очень дружественная речь. Я могу вас уверить, что в США проанализировали эту встречу к началу выступления Байдена. Эта особенность обращения Раиси больше всего насторожила США. Складывается очень сильный альянс. Представьте себе, что завтра Иран попросится в ЕАЭС», — спрогнозировал дальнейшее развитие событий Хазин.

Экономист назвал такое событие прорывом, так как это будет первое государство ЕАЭС, да еще и совсем не маленькое, которое прежде не входило в состав СССР. Американцы, наблюдая, как на их глазах, возможно, вершится не устраивающая их история, все больше нервничают. Скорее всего поэтому Байден на своей пресс-конференции и разыгрывал воинственность больше обычного, пригрозив даже запретить российским банкам использовать доллар. А ведь такой ход ударит больше по США, чем по России, о чем в Белом доме не могут не знать. Все выглядит так, будто Вашингтон от опасений перешел к откровенному страху и сыплет угрозами, отчаянно надеясь сорвать образование опасных для себя коалиций и союзов.

Ранее немцы бурно отреагировали на нелепую ошибку Анналены Бербок, косвенно признавшую вину Германии за госпереворот на Украине.

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Все новости / Политика / Экономист Хазин объяснил, какая особенность обращения Раиси к Путину больше всего насторожила США
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