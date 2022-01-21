«Не стоит путать поддержку с постоянным выслушиваем негатива»: как распознать настоящую дружбу

В окружении буквально каждого человека обязательно есть друг или подруга, которые постоянно жалуются на жизнь. Вы пытаетесь им помочь, тратите силы и подбадриваете, а в результате сами морально истощаетесь. Но прекращать такую дружбу не хотите, ведь человек вам дорог. Можно ли оздоровить такие отношения и сделать общение комфортным? Ответы на эти вопросы в беседе с ФАН помогла найти практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

— Александра, что такое настоящая дружба и какую стоит считать токсичной?

— Здоровая дружба может быть только у двух независимых, прошедших психологическое взросление людей. Они сходятся по интересам, моральным, нравственным и духовным ценностям. Это такая дружба, где никто никого не использует и незримо, в процессе общения, растет. Такие люди, встречаясь, общаясь на разные темы, вдохновляются и чувствуют заряд эмоций и прилив энергии.

— То есть если друг не заряжает, а вываливает кучу проблем, и постоянно ему нужна помощь, то это токсичная дружба?

pixabay.com / Anemone123

— Друзья в сложной ситуации могут помочь друг другу, выслушать и поддержать, это не что иное, как эмоциональный интеллект, когда мы зациклены не только на себе, способны сопереживать и давать поддержку, именно это отличает нас от животных или роботов, хотя в случае с животными мы нередко наблюдаем признаки эмпатии. Однако не стоит путать поддержку с постоянным выслушиваем негатива, когда вас превращают в «эмоциональный унитаз», сливают проблемы, говорят: «Спасибо, стало легче» и уходят, оставив вам весь этот груз, а потом пропадают, проявляясь снова, когда опять понадобится это облегчение. Или постоянно «юзают». Именно это не является общением на равных, здесь только один человек выступает в качестве спасателя и эмоционального костыля, такие жертвы по жизни очень тянут вниз и высасывают всю энергию.

pixabay.com / PD

— А если не хочется терять человека, то можно ли деликатно сделать эту токсичную дружбу здоровой?

— С токсичным человеком невозможно наладить дружбу, потому что его жизненный девиз — «использовать и обесценивать». Токсичные люди неприятны не только вам, но и себе, они постоянно варятся в негативе. Это определенный образ мышления, и вы поменять это не в силах. Главный принцип безопасного общения с токсичными людьми — четко выстроенные личные границы: когда вы умеете сказать «нет», а если вам говорят неприятные вещи, которые обесценивают вас или ваши достижения, поставить на место, спокойно и уверенно. Таких людей не нужно бояться потерять, даже если это ваши близкие родственники , потому что они могут только манипулировать, использовать вас и портить вашу жизнь. Всегда выбирайте себя и свою счастливую жизнь, тогда к вам обязательно потянутся те, кто живет по тому же принципу.

pixabay.com / nastya_gepp

— Выходит, что о своих проблемах друзьям лучше не рассказывать вовсе, иначе назовут токсичным?

— Если возникают сложные жизненные ситуации, и вы не знаете, как поступить, то подруга не всегда может помочь, даже очень хорошая, искренняя и заинтересованная в вашем душевном спокойствии — только потому, что она не специалист и не может объективно смотреть на некоторые вещи, не обладает теми знаниями, которые получает грамотный психолог или психотерапевт в течение долгих лет учебы, а затем практики. Друзья обладают лишь так называемой житейской психологией, а «диванные» критики не всегда правы. Поэтому доверять свою жизнь таким советам не стоит, лучше разобраться в вопросе качественно и решить его со специалистом.

Ранее практикующий психолог и сексолог Александра Миллер рассказала в интервью ФАН, как защитить свои границы в офисе и сделать совместную работу с коллегами более продуктивной.