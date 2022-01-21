Айза рассекретила свое новое имя и фамилию

Москва, 21 января. Блогер Айза Долматова осуществила давнюю мечту и взяла себе новые имя и фамилию. Экс-жена рэпера Гуфа объяснила, почему решилась на смену документов.

Айза Долматова прославилась под фамилией мужа Алексея Долматова (Гуф), но их брак оказался неудачным. Спустя время звезда вышла замуж повторно, однако и в этот раз блогеру не удалось сохранить отношения с мужем. Тогда Долматова вернулась к фамилии первого супруга.

Лишь после свадьбы Гуфа на новой избраннице инфлюенсер решила «не оглядываться на прошлое» и подала соответствующие документы в ЗАГС. В январе звезда получила новое свидетельство о смене фамилии и имени. Теперь ее зовут Айза-Лилуна Ай, передает издание Super.

«Я хотела дочку, но я отказалась от этой идеи и приняла тот факт, что слишком взрослая для рождения ребенка. Я много лет носила в голове имя Лилуна для своей дочери», — поделилась звезда в своем Instagram.

Prt Scr instagram.com / @aizalovesam

Несмотря на решение избавиться от фамилии Гуфа, звезда не вернулась к девичьей фамилии. Она также отметила, что если она все же станет матерью девочки, ее тоже будут звать Лилуной.

На этом фоне новая супруга Долматова решила взять его фамилию. После свадьбы модель Юлия Королева стала Долматовой.