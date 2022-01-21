Филолог Богач назвал Достоевского лучшим писателем в мире

Санкт-Петербург, 21 января. Кандидат филологических наук, заведующий кафедрой цифровой дидактики Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа Дмитрий Богач рассказал, чему можно научиться у писателя Федора Достоевского.

Специалист назвал Достоевского лучшим писателем в мировой литературе. По его словам, классик русской словесности показывает человека во всей его широте и многообразии. Автор, чье 200-летие празднуют по всей России, умел сочетать и показать через своих героев, что в людях есть низменное падение и стремление к высшим идеалам.

«Достоевский показывает, что даже великий грешник, преодолев в себе комплекс вины, раскаявшись, пройдя через великие испытания, может стать великим праведником и примером высшей дух жизни, может встать на иной путь дух измерения, способен к нравственному воскресению», — заявил Богач в эфире программы «Вертикаль».

Эксперт отметил, что Достоевский стремится своими произведениями отыскать в человеке облик Божий. Классик верит, что человек способен найти этот идеал и понять истину Христа, заключил Богач.

Также Дмитрий Богач во время беседы с диаконом Георгием Роденковым в медиацентре «Патриот» рассказал, почему творчество Достоевского до сих пор остается актуальным и читаемым. По его мнению, это связано с тем, что автор умеет мастерски вовлекать читателя в сложную и тонкую психологическую и интеллектуальную игру.