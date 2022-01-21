Таможня ЦАР за 2021 год принесла государственной казне 62 миллиарда франков КФА

Банги, 21 января. Центральноафриканская таможня за 2021 год пополнила бюджет ЦАР на 62 миллиарда франков КФА. Об этом сообщили сотрудники информационного портала RJDH-Centrafrique.

«Изначально правительство предоставило нам прогноз в размере 60 млрд. Приняв во внимание кризис, в первом квартале 2021 года его пересмотрели до 56 миллиардов 600 миллионов франков. Однако нам удалось мобилизовать 62,6 млрд.

На 2022-й год нам установлена планка в 70 миллиардов. Однако на уровне внутреннего руководства таможни мы взяли на себя обязательство обеспечить государственную казну 80 миллиардами. Если все пойдет по плану, то к 2025 году число приблизится к 100 млрд франков КФА», — заявил генеральный директор ведомства Фредерик Инамо.