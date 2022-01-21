Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 21:13
21:08
Общество
Филолог Богач рассказал о пользе чтения Достоевского для подростков
21:02
Общество
Жесткие рамки: эксперт по туризму предложила варианты, как следить за соответствием уровней отелей
21:01
Общество
Не стоит путать поддержку с постоянным выслушиваем негатива: как распознать настоящую дружбу
21:01
Происшествия
СК проверяет информацию о выгнанном из маршрутки школьнике в Люберцах
21:00
Происшествия
Один человек госпитализирован в результате массовой аварии в Москве
20:56
Весь мир
Ливия взыскала с иностранных нефтяных компаний более 2,3 миллиарда долларов
20:55
Экономика
Аналитик Кочетков: рост неопределенности может спровоцировать падение бирж
20:54
Экономика
«Оператор ГТС» предложил Польше создать условия для поставок газа на Украину
20:52
Экономика
Компания Skoda запустила производство бюджетного седана Slavia
20:48
Армия
Sohu: отказ от маневров у берегов РФ позволит экипажу HMS Prince of Wales сохранить лицо
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Таможня ЦАР за 2021 год принесла государственной казне 62 миллиарда франков КФА

Весь мир
Таможня ЦАР за 2021 год принесла государственной казне 62 миллиарда франков КФА
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 21 января. Центральноафриканская таможня за 2021 год пополнила бюджет ЦАР на 62 миллиарда франков КФА. Об этом сообщили сотрудники информационного портала RJDH-Centrafrique.

«Изначально правительство предоставило нам прогноз в размере 60 млрд. Приняв во внимание кризис, в первом квартале 2021 года его пересмотрели до 56 миллиардов 600 миллионов франков. Однако нам удалось мобилизовать 62,6 млрд.

На 2022-й год нам установлена планка в 70 миллиардов. Однако на уровне внутреннего руководства таможни мы взяли на себя обязательство обеспечить государственную казну 80 миллиардами. Если все пойдет по плану, то к 2025 году число приблизится к 100 млрд франков КФА», — заявил генеральный директор ведомства Фредерик Инамо.

Существенное перевыполнение плана связано с тем, что обучением персонала таможни занимались отечественные специалисты. Россияне объяснили сотрудникам, как правильно досматривать машины, заполнять документацию и выявлять контрабанду, которая ранее попадала в ЦАР без уплаты налогов и государственных пошлин.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Таможня ЦАР за 2021 год принесла государственной казне 62 миллиарда франков КФА
африка цар
Комментировать