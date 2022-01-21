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Минобороны Туниса объявило о гибели 11 мигрантов у берегов страны

Весь мир
Минобороны Туниса объявило о гибели 11 мигрантов у берегов страны
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Тунис, 21 января. По меньшей мере 11 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море по направлению в Европу, утонули у побережья североафриканской республики. Об этом в пятницу объявил представитель министерства обороны Мухаммад Закри.

По его словам, накануне лодка с беженцами, направлявшаяся в сторону Италии, затонула у тунисского острова Керкенна. В ней находились более 30 граждан страны.

Подразделения военно-морских сил армии осуществляют поиск людей, пропавших без вести в результате инцидента. В полномасштабной операции у побережья провинций Сфакс и Махрас задействовали вертолет.

Силовикам удалось спасти 21 мигранта. Обнаружены останки пяти человек, среди них неопознанное тело девочки в возрасте десяти лет. Водолазы продолжают поиск еще шести беженцев, которые на данный момент считаются пропавшими без вести.

Согласно информации, предоставленной службой безопасности, погибшие являются выходцами из провинций Сфакс, Кайруан, Тунис и Гафса. Они отправились в опасный путь от берегов Махраса.

В минувшем ноябре военно-морские силы республики вернули на африканские земли 487 нелегальных мигрантов. Лодка путешественников села на мель недалеко от тунисского побережья.

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мигранты тунис
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