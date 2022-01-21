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Журналисты узнали об отсутствии у Евросоюза утвержденного пакета санкций против России

Политика
Журналисты узнали об отсутствии у Евросоюза утвержденного пакета санкций против России
pixabay.com

Брюссель, 21 января. Брюссель не согласовал новые санкции против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, сообщил журналистам высокопоставленный источник в ЕС.

По словам информатора, различные варианты по введению ограничительных мер в отношении Москвы обсуждаются внутри Еврокомиссии, а также между входящими в ЕС странами. Конкретных предложений от европейского дипломата Жозепа Борреля не поступало.

«Нет предложений от главы дипломатии ЕС (Жозепа Борреля – ред.), нет конкретных предложений по санкциям, есть различные варианты, которые мы обсуждаем с государствами-членами, внешнеполитической службой, Еврокомиссией», — отметил источник.

Как стало известно ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Европу ввести санкции против Украины. По мнению политика, поводом для этого является проведенный в Киеве митинг.

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