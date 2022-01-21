Канцлер Австрии Нехаммер назвал «СП-2» источником надежного энергоснабжения Европы

Берлин, 21 января. Газопровод «Северный поток — 2» не стоит рассматривать как «угрозу» европейским странам, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе интервью немецкому изданию Spiegel.

По его словам, подобная позиция в отношении газовой магистрали является неуместной. Трубопровод призван обеспечить надежное снабжение Евросоюза голубым топливом, пояснил Нехаммер.

«Мое мнение: рассматривать трубопровод сам по себе как угрозу скорее неуместно, особенно когда речь идет о надежности энергоснабжения в Европе», — сказал австрийский канцлер.

Как сообщалось ранее, киевский политик Максим Гольдарб назвал «свинством» поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его встречи с Нехаммером. Глава государства заявил, что украинский и австрийский народ связывают тесные исторические отношения.