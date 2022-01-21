Претензии Евросоюза по экспорту российского леса сочли необоснованными в Минэкономразвития

Москва, 21 января. Претензии Евросоюза к экспорту российского леса, с которыми он обратился в ВТО, необоснованны. Такой комментарий «Интерфаксу» дали в Минэкономразвития.

В ведомстве заверили, что Россия представит доказательства соответствия мер регулирования поставок древесины за рубеж нормам Всемирной торговой организации.

«Надеемся, что наши разъяснения убедят Еврокомиссию в том, что претензии ЕС необоснованны, а меры России соответствуют правилам ВТО», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Пояснить ситуацию с экспортом леса представители РФ планируют в рамках консультаций, которые являются первым этапом разбирательства по разрешению споров.

В России в начале года вступили в силу повышенные ставки на экспорт некоторых видов пиломатериалов, которые должны позволить ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.