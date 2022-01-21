Молдавия готовится к повышению газовых тарифов для населения на 45%

Кишинев, 21 января. Компания «Молдовагаз» запросила у национального регулятора в сфере энергетики разрешение увеличить внутренний газовый тариф на 45%, следует из сообщения, опубликованного на сайте предприятия.

Таким образом, средний размер внутреннего тарифа может вырасти с 511 долларов до 743 долларов за тысячу кубометров. Ключевым фактором, который вынудил компанию пойти на этот шаг, стало повышение закупочных цен. Данное решение позволит «Молдовагазу» выполнить контрактные обязательства перед российским «Газпромом».

Россия и Молдавия в октябре 2021 года продлили контракт на поставку голубого топлива сроком на пять лет. В рамках заключенного соглашения Кишинев обязан до 20 числа каждого месяца оплачивать сырье за предыдущий месяц, а также вносить авансовый платеж за следующий.

Президент республики Майя Санду ранее заявила, что население должно научиться рационально потреблять энергию в связи с газовым кризисом. Рост цен значительно повлиял на экономику государства, а значит, и на жителей страны.