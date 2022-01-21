«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Андрей Антонов

ФАН представляет новый выпуск программы «Грани свободы». В гостях у главы Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрады писатель, поэт, вице-президент Петровской Академии Наук и Искусства, заместитель председателя общественного объединения Русско-белорусское братство Андрей Антонов.

«Грани свободы» — это откровенные беседы с правозащитниками, активистами, общественными деятелями, журналистами и очевидцами произвола властных структур за рубежом. Герои обсуждают права человека и глобальные проблемы международных отношений.

Гостем нового выпуска стал Андрей Антонов — поэт, вице-президент Петровской Академии Наук и Искусства, заместитель председателя общественного объединения Русско-белорусское братство. Андрей неоднократно посещал территорию Новороссии, где активно сотрудничал с местными деятелями культуры.

По словам Андрея Антонова, в ДНР и ЛНР чувствуется духовный подъем, связанный с событиями, которые начали там происходить в 2014 году. Поэт проводит аналогию с Великой Отечественной войной, когда выступления деятелей культуры поднимали дух военнослужащих. Сейчас людям на этих территориях живется очень тяжело, они находятся в тяготах лишения, чувствуют оторванность от Родины и ждут, когда Россия окончательно возьмет их под свое крыло.

В последние годы, как на территориях ЛНР и ДНР, так и в России проводится множество поэтических и музыкально-литературных конкурсов, в которых Андрей Антонов принимает активное участие.

Подробности диалога Миры Тэрады и Андрея Антонова вы узнаете в новом выпуске программы «Грани свободы».