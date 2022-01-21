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Лавров и президент Швейцарии пошутили над медлительностью журналистов во время рукопожатия

Политика
Лавров и президент Швейцарии пошутили над медлительностью журналистов во время рукопожатия
flickr.com  /  МИД России

Женева, 21 января. Медлительность журналистов, освещавших встречу главы МИД России Сергея Лаврова и президента Швейцарии Иньяцио Кассиса, стала поводом для шуток.

Российский министр иронично пожаловался на журналистов, которые не успели сфотографировать его рукопожатие с швейцарским лидером. Соответствующие видеокадры попали в Сеть.

«Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло, значит, не вышло», — сказал представителям прессы Лавров.

Кассис тоже посмеялся над произошедшим, после он вместе с главой МИД России повторил жест перед объективами фотокамер.

Ранее стало известно, что Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в Женеве полуторачасовые переговоры. По итогам встречи дипломаты приняли участие в отдельных пресс-конференциях.

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Все новости / Политика / Лавров и президент Швейцарии пошутили над медлительностью журналистов во время рукопожатия
россия лавров журналисты женева фото швейцария кассис
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