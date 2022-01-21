Экономические факторы стали причиной «угольного ренессанса» в 2021 году

Москва, 21 января. Производство электроэнергии с использованием угля показало беспрецедентный рост в 2021 году. На нем не сказалось даже давление глобальной зеленой повестки. Причиной этого стали экономические факторы, возникшие на мировом энергетическом рынке. Об этом пишут «Ведомости».

Увеличение спроса на электроэнергию привело к тому, что угольная генерация выросла почти на 9%, это позволило ей достигнуть исторического максимума более 10 000 ТВтч.

«Эксперты полагают, что неожиданный ренессанс потребления угля в электроэнергетике – явление временное», — указывается в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

В организации считают, что рост угольной генерации стабилизируется на уровне предыдущего года. А в 2022-2024 годах потребление твердого топлива будет оставаться примерно на уровне 10 000 ТВтч.

Однако мировое потребление угля в долгосрочной перспективе будет сокращаться, поэтому производителям необходимо постараться его реализовать. Такую точку зрения высказал специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.