Андрей Малахов показал, как изменился его стиль за 20 лет

Москва, 21 января. Телеведущий Андрей Малахов поделился архивным роликом, на котором молодой шоумен предстал перед зрителями в смелом образе из эпохи 2000-х годов.

Андрей Малахов регулярно ведет рубрику «Архивный четверг» в своем аккаунте. На этой неделе поводом для ностальгии стал день рождения певицы Ирины Аллегровой. Шоумен опубликовал в Instagram эпизод программы «Большая стирка».

«В юбилей Ирины Аллегровой — эксклюзив, который ждал своего часа 20 лет! Помните этот выпуск «Большой стирки»?» — поделился артист.

Prt Scr instagram.com / @malakhov007

Поклонники с восторгом отреагировали на пост Малахова. Многие обратили внимание на необычный имидж телеведущего, который кардинально изменился за 20 лет с момента записи шоу.

«Обожала вас в таком образе»; «Помним-помним! Как летит время»; «Малахов, конечно сдал свои позиции. Эффект на лицо», — отметили поклонники.

Некоторые поклонники отметили, что Малахову идет давний образ. Пост появился в аккаунте артиста на фоне пристального интереса к его здоровью: фанаты отмечали, что шоумен поправился и начал носить парик, передает издание «Дни.ру».

Подозрения спровоцировало и фото в аккаунте композитора Игоря Крутого. Телеведущий предстал перед публикой после прибавки в весе и в костюме, который фанаты посчитали неудачным.