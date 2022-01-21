Андрей Малахов показал, как изменился его стиль за 20 лет

Москва, 21 января. Телеведущий Андрей Малахов поделился архивным роликом, на котором молодой шоумен предстал перед зрителями в смелом образе из эпохи 2000-х годов.
Андрей Малахов регулярно ведет рубрику «Архивный четверг» в своем аккаунте. На этой неделе поводом для ностальгии стал день рождения певицы Ирины Аллегровой. Шоумен опубликовал в Instagram эпизод программы «Большая стирка».
«В юбилей Ирины Аллегровой — эксклюзив, который ждал своего часа 20 лет! Помните этот выпуск «Большой стирки»?» — поделился артист.
Поклонники с восторгом отреагировали на пост Малахова. Многие обратили внимание на необычный имидж телеведущего, который кардинально изменился за 20 лет с момента записи шоу.
«Обожала вас в таком образе»;
«Помним-помним! Как летит время»;
«Малахов, конечно сдал свои позиции. Эффект на лицо», — отметили поклонники.
Некоторые поклонники отметили, что Малахову идет давний образ. Пост появился в аккаунте артиста на фоне пристального интереса к его здоровью: фанаты отмечали, что шоумен поправился и начал носить парик, передает издание «Дни.ру».
Подозрения спровоцировало и фото в аккаунте композитора Игоря Крутого. Телеведущий предстал перед публикой после прибавки в весе и в костюме, который фанаты посчитали неудачным.