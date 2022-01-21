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Андрей Малахов показал, как изменился его стиль за 20 лет

  /   Обновлено: 21 января 2022 19:46
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, как изменился его стиль за 20 лет
instagram.com  /  @malakhov007

Москва, 21 января. Телеведущий Андрей Малахов поделился архивным роликом, на котором молодой шоумен предстал перед зрителями в смелом образе из эпохи 2000-х годов.

Андрей Малахов регулярно ведет рубрику «Архивный четверг» в своем аккаунте. На этой неделе поводом для ностальгии стал день рождения певицы Ирины Аллегровой. Шоумен опубликовал в Instagram эпизод программы «Большая стирка».

«В юбилей Ирины Аллегровой — эксклюзив, который ждал своего часа 20 лет! Помните этот выпуск «Большой стирки»?» — поделился артист.

Андрей Малахов показал, как изменился его стиль за 20 лет
Prt Scr instagram.com / @malakhov007

Поклонники с восторгом отреагировали на пост Малахова. Многие обратили внимание на необычный имидж телеведущего, который кардинально изменился за 20 лет с момента записи шоу.

«Обожала вас в таком образе»;

«Помним-помним! Как летит время»;

«Малахов, конечно сдал свои позиции. Эффект на лицо», — отметили поклонники.

Некоторые поклонники отметили, что Малахову идет давний образ. Пост появился в аккаунте артиста на фоне пристального интереса к его здоровью: фанаты отмечали, что шоумен поправился и начал носить парик, передает издание «Дни.ру».

Подозрения спровоцировало и фото в аккаунте композитора Игоря Крутого. Телеведущий предстал перед публикой после прибавки в весе и в костюме, который фанаты посчитали неудачным.

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Все новости / Шоу-бизнес / Андрей Малахов показал, как изменился его стиль за 20 лет
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