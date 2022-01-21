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«Мы скоро умрем от голода»: пенсионеры Украины пожаловались на условия жизни
Общество
«Мы скоро умрем от голода»: пенсионеры Украины пожаловались на условия жизни
Федеральное агентство новостей  / 

Условия жизни на Украине с каждым годом ухудшаются. Пожилые люди жалуются на маленькие пенсии, высокие цены и на то, что кареты скорой помощи отказываются приезжать к ним на вызов. Такой вывод можно сделать из сюжетов украинских телеканалов.

Украинские пенсионеры делятся на несколько групп: те, кто еще способен работать, и те, кто живет на одну пенсию; те, кому помогают дети, и те, кто «лишнюю» копейку отдает им, перебиваясь с хлеба на воду. Но многим из них ждать помощи неоткуда, поэтому приходится выживать.

Сегодня пенсионеры Украины начали массово жаловаться на ужасные условия. Так, например, Елена из Николаевской области заявила в эфире телеканала «Наш», что скоро «умрет от голода», поскольку ее пенсия не позволяет закупить дрова и уголь, не говоря уже про продукты питания.

«Я вам звоню из Николаевщины. Мне 74 года. Рабочего стажа у меня 40 лет. Я прошу, чтобы депутаты узнали, что люди не в состоянии отопить свои дома углем, поскольку его стоимость сегодня — 11,2 тыс. гривен (более 30 тыс. рублей. — Прим. ФАН). Субсидии я получила 5 тыс. гривен (13,5 тыс. рублей), когда рассчитывался уголь по 3 тыс. гривен (8,1 тыс. рублей). А пенсия у меня 2,7 тыс. гривен (7,3 тыс. рублей), а это еще дров нужно купить где-то на 3 тыс. гривен. Как я должна выживать? Зачем мне ставить вакцину, если мне легче будет без нее умереть. Я с голоду умру. И так не одна я, так все пенсионеры живут», — сказала пенсионерка.

Еще одной женщиной, дозвонившейся в студию, является жительница Харьковской области по имени Лариса. Она рассказала, что кареты скорой помощи отказываются приезжать на вызов к пожилым людям с высоким давлением.

«Ко мне вчера обратилась моя соседка, которой 54 года, с высоким давлением — 240/140. Я позвонила в скорую помощь, а они мне сказали, что на такое давление они не выезжают. А все из-за того, что было постановление министерства здравоохранения, что на такие вызовы не выезжать. А у меня на улице живут в основном все пожилые женщины и мужчины. Как нам быть? Что они с нами делают? Какая война? Мы скоро здесь все вымрем», — заявила Лариса из Харьковской области.

Доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХиГС Ольга Дегтярева фиксирует усилия украинского руководства по стабилизации ситуации в экономике страны, однако не уверена, что ему удастся улучшить ситуацию, поскольку этому мешают соглашения о вступлении в ВТО и об ассоциации Украины с ЕС.

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