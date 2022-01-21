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Адмирал Комоедов: попытка ВМС США нанести ракетный удар по Крыму обречена на провал

  /   Обновлено: 21 января 2022 19:33
Армия
Адмирал Комоедов: попытка ВМС США нанести ракетный удар по Крыму обречена на провал
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 января. Российские системы ПРО без труда перехватят американские ракеты Tomahawk, выпущенные американской субмариной USS Georgia, заявил экс-командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов.

Издание The Drive написало, что вооруженная высокоточными ракетами субмарина ВМС США в настоящее время находится возле Кипра. По мнению западных экспертов, подлодка способна беспрепятственно нанести прицельный удар по территории России, в том числе по Крыму. Адмирал Комоедов в интервью «ПолитРоссии» оценил шансы ВМС США на успешную атаку на полуостров.

«В Крыму у нас очень приличная континентальная система противовоздушной обороны. Это и зенитный ракетный комплекс С-300, и С-400. На кораблях Черноморского флота также стоят С-300. Есть и дальние ракеты типа С-75, которые довольно успешно могут работать по низколетящим целям», – объяснил он.

Он напомнил, что российские системы ПВО одинаково эффективно могут бороться с авиацией, любыми БПЛА противника и крылатыми ракетами. По его словам, в случае ракетного удара основная задача будет заключаться в оперативном обнаружении Tomahawk. С этим никаких проблем нет, поэтому попытка ВМС США нанести ракетный удар по Крыму обречена на провал.

«Так что опасности никакой в этом нет. Ни Крыму, ни Черноморскому флоту эта субмарина и эти ракеты не навредят – они несут нам нулевую угрозу», – подытожил Комоедов.

Ранее военные эксперты говорили, что Крым станет одной из приоритетных целей НАТО в случае войны. По их словам, полуостров надежно защищен от любых нападок.

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