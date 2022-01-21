Адмирал Комоедов: попытка ВМС США нанести ракетный удар по Крыму обречена на провал

Москва, 21 января. Российские системы ПРО без труда перехватят американские ракеты Tomahawk, выпущенные американской субмариной USS Georgia, заявил экс-командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов.

Издание The Drive написало, что вооруженная высокоточными ракетами субмарина ВМС США в настоящее время находится возле Кипра. По мнению западных экспертов, подлодка способна беспрепятственно нанести прицельный удар по территории России, в том числе по Крыму. Адмирал Комоедов в интервью «ПолитРоссии» оценил шансы ВМС США на успешную атаку на полуостров.

«В Крыму у нас очень приличная континентальная система противовоздушной обороны. Это и зенитный ракетный комплекс С-300, и С-400. На кораблях Черноморского флота также стоят С-300. Есть и дальние ракеты типа С-75, которые довольно успешно могут работать по низколетящим целям», – объяснил он.

Он напомнил, что российские системы ПВО одинаково эффективно могут бороться с авиацией, любыми БПЛА противника и крылатыми ракетами. По его словам, в случае ракетного удара основная задача будет заключаться в оперативном обнаружении Tomahawk. С этим никаких проблем нет, поэтому попытка ВМС США нанести ракетный удар по Крыму обречена на провал.

«Так что опасности никакой в этом нет. Ни Крыму, ни Черноморскому флоту эта субмарина и эти ракеты не навредят – они несут нам нулевую угрозу», – подытожил Комоедов.

Ранее военные эксперты говорили, что Крым станет одной из приоритетных целей НАТО в случае войны. По их словам, полуостров надежно защищен от любых нападок.