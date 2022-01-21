Экс-сотрудник СБУ Мулык пожаловался на поставки некачественного британского оружия

Киев, 21 января. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Мулык пожаловался, что Великобритания поставила украинским бойцам вооружение, у которого уже истекает срок годности.

Лондон передал Киеву легкие противотанковые ракеты, которые оказались некачественными. Поставка оружия с истекающим сроком годности наводит на мысли, что его нужно использовать в ближайшее время, пока оно не стало непригодным, отметил Мулык.

«Оказывается, срок хранения этого (противотанкового — Прим. ред.) комплекса 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», — пожаловался он в эфире телеканала «Первый независимый».

Ранее замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи сообщил, что ВСУ получили вооружение от Лондона. Бойцам передали тысячи боеприпасов, говорится в публикации.