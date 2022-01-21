Американист Дробницкий о встрече Лаврова и Блинкена: «в США отсутствует субъект переговоров»

Сегодня в Женеве состоялся очередной раунд переговоров по вопросам стратегической безопасности, которые руководство Российской Федерации озвучило в конце декабря прошлого года.

Перед началом встречи, которая прошла на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран, стороны заявили, что не ожидают прорыва.

«Мы не ждем прорыва от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные и ожидаем таких же конкретных ответов в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности — чтобы ни одна сторона не укрепляла сою безопасность за счет другой стороны», — заявил в начале встречи министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, документы, переданные российской делегации представителями Госдепа, являются «трудночитаемым» отчетом о «российской дезинформации» и не содержат конкретных предложений по гарантиям безопасности, на которых настаивает российская сторона.

Глава российского МИД Лавров подвел итоги встречи с Энтони Блинкеном в Женеве и назвал переговоры полезными и откровенными. При этом он уточнил, что новый раунд переговоров может состояться в феврале https://t.co/K2x1O6oya3 — Investing.com Россия ???????? (@InvestingRU) January 21, 2022

Со своей стороны, глава Госдепа сообщил, что рассматривает нынешнюю встречу в качестве очередной попытки «отговорить» руководство Российской Федерации от агрессивных действий, которые, по мнению американской стороны, оно предпринимает в отношении Украины.

«Эта встреча является частью усилий, предпринимаемых для снижения напряженности и предотвращения российской агрессии против Украины. Я проконсультировался с партнерами и союзниками, включая Украину, чтобы скоординировать позицию со всеми сторонами, которые выражают озабоченность по поводу текущего момента», — сообщил госсекретарь США.

Кроме того, перед началом переговоров Блинкен обратился к главе российской дипломатии с просьбой обсудить судьбу американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, которые находятся в российских тюрьмах.

wikipedia.org / Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

И Сергей Лавров и Энтони Блинкен в целом позитивно оценили результаты нынешнего раунда переговоров, подчеркнув, что консультации между сторонами будут продолжаться.

Российский министр в ходе пресс-конференции заявил, что американская сторона попыталась направить беседу в сторону ситуации вокруг Украины, однако российская делегация настояла на возвращение русла переговоров к сути вопроса о безопасности.

US Secretary of State Anthony Blinken has warned Russia of 'swift and severe' consequences if Russia decides to invade Ukraine. The US and Russia are holding talks in Switzerland aimed at easing tensions.



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По словам Лаврова, американская сторона в ближайшее время передаст России ответ на требования по гарантиям безопасности.

«Нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши требования», — заявил министр.

В то же время он подчеркнул, что на фоне переговоров происходит накачка Украины вооружениями со стороны стран НАТО, в то время, как западные покровители режима Зеленского поощряют курс Киева на саботирование выполнения Минских соглашений.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«То, что происходит на Украине, демонстрирует, что НАТО рассматривает Украину в качестве зоны своего влияния», — выразил свою обеспокоенность российский министр.

Энтони Блинкен, в свою очередь сообщил журналистам, что по итогам переговоров состоятся консультации с участием президента США и лидеров стран-членов НАТО.

«После возвращения в Вашингтон будет организована консультационная встреча с президентом Байденом, Советом национальной безопасности, Конгрессом, и нашими союзниками», — сообщил он.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Американист Дмитрий Дробницкий считает, что по итогам встречи стороны договорились «продолжать договариваться». По его мнению, такой результат переговоров является вполне ожидаемым. Во многом эти результаты стали итогом деградации политической элиты, которая наблюдается в Соединенных Штатах в последние годы.

«Встретились, обсудили, но никаких конкретных решений принято не было. В США отсутствует субъект переговоров», — считает он.

В нынешней администрации нет человека, с которым можно было бы вести беседу подобного формата. По его словам, можно разговаривать с Байденом, можно разговаривать с Блинкеном, но окончательного решения в Вашингтоне принять некому.

По словам американиста, на нынешнем этапе дипломатия мертва, так как нормы международного права, которые были приняты в период Холодной войны, больше не действуют, а решать вопросы методом переговоров невозможно.

В то же время он не предвидит вариантов обострения ситуации вокруг Украины, поскольку ни российское руководство, ни администрация Белого дома в настоящее время не заинтересованы в обострении конфликта.

«Что могут сделать американцы? Отлучить российские банки от доллара? Это приведет к проблемам для самих США. Пресс-конференция Байдена продемонстрировала огромные проблемы у администрации Байдена, а любое обострение конфликта может привести к обвалу фондового рынка», — уверен эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Вся же воинственная риторика и обещания отправить Киеву вооружения, которые звучат на Капитолийском холме — это «разговоры в пользу бедных». Тем более, что Байден открыто озвучил позицию Вашингтона, заявив, что не станет отправлять американских военнослужащих на Украину.

Европа меж двух огней

В целом можно констатировать, что сам факт продолжающихся переговоров свидетельствует о том, что в Вашингтоне серьезно отнеслись к требованиям Российской Федерации по предоставлению гарантий безопасности. Тем не менее, американская сторона по привычке пытается заболтать предмет договоренностей и здесь главным отвлекающим фактором стало «готовящееся российское вторжение» на Украину, подробные планы которого разработали уже все ведущие западные СМИ.

ФБА «Экономика сегодня» /

Двусторонний диалог между Россией и США вызывает обеспокоенность у структур НАТО и Европейского союза. Особенно в условиях постепенного стратегического разворота США в сторону сдерживания Китая. Громкие заявления Генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и ряда европейских чиновников являются скорее выражением страха по поводу того, что США и Россия смогут договориться о принципах безопасности в Европе без участия самой Европы, что в очередной раз подчеркивает бесполезность структур ЕС.

Остается только дождаться предложений США и реакции российского руководства. Одно можно сказать с уверенностью: весь мир является свидетелем того, что еще несколько лет казалось невозможным. Соединенные Штаты, которые еще недавно называли Россию «бензоколонкой» с «порванной в клочья» экономикой, сегодня вынуждены всерьез рассматривать российские требования. И выполняться они будут за счет интересов ЕС и НАТО.