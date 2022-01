Американист Дробницкий о встрече Лаврова и Блинкена: «в США отсутствует субъект переговоров»

Сегодня в Женеве состоялся очередной раунд переговоров по вопросам стратегической безопасности, которые руководство Российской Федерации озвучило в конце декабря прошлого года.

Перед началом встречи, которая прошла на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран, стороны заявили, что не ожидают прорыва.

По его словам, документы, переданные российской делегации представителями Госдепа, являются «трудночитаемым» отчетом о «российской дезинформации» и не содержат конкретных предложений по гарантиям безопасности, на которых настаивает российская сторона.

Со своей стороны, глава Госдепа сообщил, что рассматривает нынешнюю встречу в качестве очередной попытки «отговорить» руководство Российской Федерации от агрессивных действий, которые, по мнению американской стороны, оно предпринимает в отношении Украины.

Кроме того, перед началом переговоров Блинкен обратился к главе российской дипломатии с просьбой обсудить судьбу американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, которые находятся в российских тюрьмах.

wikipedia.org / Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

И Сергей Лавров и Энтони Блинкен в целом позитивно оценили результаты нынешнего раунда переговоров, подчеркнув, что консультации между сторонами будут продолжаться.

Российский министр в ходе пресс-конференции заявил, что американская сторона попыталась направить беседу в сторону ситуации вокруг Украины, однако российская делегация настояла на возвращение русла переговоров к сути вопроса о безопасности.

US Secretary of State Anthony Blinken has warned Russia of 'swift and severe' consequences if Russia decides to invade Ukraine. The US and Russia are holding talks in Switzerland aimed at easing tensions.



Read more: https://t.co/VwnoBuf5HW pic.twitter.com/53untWpbDs