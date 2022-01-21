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Инсайдеры Bloomberg сообщили о возможной эвакуации семей дипломатов США из Киева

Политика
Инсайдеры Bloomberg сообщили о возможной эвакуации семей дипломатов США из Киева
wikipedia.org  /  Kholodovsky

Киев, 21 января. Семьи дипломатов, работающих в посольстве США в Киеве, могут быть эвакуированы в течение ближайших нескольких дней на фоне эскалации напряженности на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечают инсайдеры, обязательной станет эвакуация для всех членов семьи работников американской миссии. Также на добровольных началах Украину могут покинуть дипломаты, чья работа не является необходимой для поддержания функциональности посольства.

Ранее стало известно о законопроекте американского ленд-лиза для Украины. Его представила сенатор Джин Шахин. Инициатива в случае одобрения предоставит возможность президенту США Джо Байдену ускорять поставки вооружений на подконтрольные Киеву территории.

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