Москва, 21 января. Отправленные на Украину британские спецназовцы в случае военного конфликта не будут сражаться на стороне ВСУ, заявил военный эксперт Михаил Тимошенко.

Отметим, что минобороны Британии перебросило на Украину около 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения сил спецопераций, которые будут обучать украинских военнослужащих. По словам Тимошенко, в действительности их основанная задача заключается в том, чтобы эвакуировать британских дипломатов в случае обострения ситуации, передает «ПолитРоссия».

«Британская помощь ограничится бегством своих же дипломатов. Чего не скажешь о сотне военных инструкторов, которые были отправлены на Украину вместе с противотанковыми управляемыми ракетами», — объяснил полковник в отставке.

Известно, что Киев получит порядка 50 британских противотанковых комплексов. Тимошенко задался вопросом, почему Лондон передал так мало этих ПТРК, но при этом направил в страну около сотни инструкторов. По его словам, такой шаг может свидетельствовать о тайной подоплеке в этом решении. Он отметил, что британский спецназ не поможет Украине в случае войны.

«Отряд из сотни солдат не сделает погоды в том конфликте, о перспективах которого сегодня так много говорят на Западе. Отсюда вывод: отправка эта чисто номинальная», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Британия просто решила избавиться от списанных ПТРК. По его словам, утилизация стоит больших денег, поэтому их решили отдать Киеву.