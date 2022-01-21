Создатель мультсериала «Жизнь с Луи» умер в больнице Лас-Вегаса

Лас-Вегас, 21 января. Ушел из жизни продюсер американского мультипликационного сериала «Жизнь с Луи». Луи Андерсон скончался после борьбы с заболеванием в больнице Лас-Вегаса.

Артист умер в пятницу утром в клинике, куда его доставили несколько дней назад. Врачи диагностировали комику агрессивную форму рака.

Луи Андерсон получил премию «Эмми» за лучшее исполнение в анимационной программе. Мультфильм «Жизнь с Луи» показывали на телеканале Fox Kids с утра по субботам. В сериях комик рассказал о своем непростом детстве и проблемах, связанных с его весом.