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Создатель мультсериала «Жизнь с Луи» умер в больнице Лас-Вегаса

Общество
Создатель мультсериала «Жизнь с Луи» умер в больнице Лас-Вегаса
Кадры из мультсериала «Жизнь с Луи»

Лас-Вегас, 21 января. Ушел из жизни продюсер американского мультипликационного сериала «Жизнь с Луи». Луи Андерсон скончался после борьбы с заболеванием в больнице Лас-Вегаса.

Артист умер в пятницу утром в клинике, куда его доставили несколько дней назад. Врачи диагностировали комику агрессивную форму рака.

Луи Андерсон получил премию «Эмми» за лучшее исполнение в анимационной программе. Мультфильм «Жизнь с Луи» показывали на телеканале Fox Kids с утра по субботам. В сериях комик рассказал о своем непростом детстве и проблемах, связанных с его весом.

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