Депутат Госдумы Валуев о переговорах России с США и НАТО: «Надо меньше волноваться о Зеленском»

Депутат Госдумы Николай Валуев в авторской колонке для ФАН поделился мнением по поводу отношений России с Соединенными Штатами и НАТО в свете состоявшихся в Женеве переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сообщается, что стороны договорились продолжить контакты и что Россия ждет от США письменного ответа на свои предложения по безопасности. Комментируя итоги переговоров, Лавров в частности сказал:

«Если бы мы все по-взрослому подумали, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопасен с точки зрения глобальных угроз… Вот чем надо заниматься. Вместо этого все в российско-американских отношениях сводится к тому, как себя чувствует [президент Украины Владимир] Зеленский и его режим. Неправильно это».

Николай Валуев в своей колонке оттолкнулся именно от этих слов российского министра. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Не стоит волноваться о «самочувствии» Зеленского. Колонка Николая Валуева

Думаю, самочувствие Владимира Зеленского вряд ли кого-то должно волновать в контексте сегодняшней ситуации. Говорю это не для того, чтобы как-то оскорбить господина Зеленского. Но он сам, на мой взгляд, себя уже столько раз оскорбил де-факто и даже де-юре, а до этого это сделал его предшественник… Это оскорбление, на мой взгляд, в том, что они фактически поставили Украину в положение «вассала».

Поэтому согласен с нашим министром Лавровым, что надо меньше волноваться о Зеленском. Это просто неконструктивно и вообще не имеет смысла. Полагаю, сегодня договорный процесс может выстаиваться только с той точки зрения, что скажут Соединенные Штаты по поводу своего «вассала» (я имею в виду Украину). А перевод стрелок в направление того, чего там «желает» или «не желает» президент Украины, выглядит в этом контексте неуместным.

Если же говорить на тему расширения Североатлантического альянса, то можно предположить, что НАТО желает видеть Украину в сфере своего влияния в первую очередь как самую близкую к российской границе территорию. При этом, напомню, на юго-востоке Украины продолжается тлеющий локальный конфликт. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что российские парламентарии приступили к консультациям по поводу ситуации вокруг ДНР и ЛНР, в первую очередь для защиты проживающих там российских граждан. Думаю, необходимость таких консультаций именно сегодня — следствие недоговоренностей, которые остались в ходе переговоров России с НАТО и «первой скрипкой» этого альянса — Соединенными Штатами. Эти переговоры в последнее время проходили в разных форматах, в том числе на самом высоком уровне. К сожалению, никаких особых подвижек в ходе этих консультаций достигнуто не было.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому ситуация мне видится похожей на ту, что сложилась в Грузии и Южной Осетии в 2008 году. Все помнят, чем все это закончилось. Но нельзя исключить, что НАТО, воспринимая Украину как буфер между собой и Россией, вынашивает планы спровоцировать нечто похожее. Тут нужно учитывать ситуацию в Донбассе на фоне полного отказа Киева соблюдать минские договоренности. При этом в Европе признают, что Минским соглашениям нет альтернативы. Это признает и президент Франции Эммануэль Макрон, знаю, что этот вопрос обсуждался и во время визита в Москву министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Но, на мой взгляд, все это перечеркивается стремлением Украины в НАТО. При этом нужно понимать, что Украина не может рассчитывать даже на статус наблюдателя в Альянсе по причине полного несоответствия требованиям этой организации. Одно из важнейших несоответствий стандартам НАТО — наличие на украинской территории вооруженного конфликта. И этот конфликт Киев решить не в состоянии, поскольку отказывается следовать Минским соглашениям.

Вместо этого идет нагнетание напряженности, которое может быть вызвано намерениями разместить на территории Украины наступательные вооружения НАТО, хотя Альянс и отрицает наличие таких планов. Но, поскольку опасность такая есть, Россия совершенно обоснованно потребовала гарантий собственной безопасности. Именно эта ситуация заставила нашу страну сделать серию абсолютно четких, ясных, недвусмысленных предложений Североатлантическому альянсу в целом и Соединенным Штатам в частности. Это касается и нераспространения оружия, которое может нести ядерные заряды, и непосредственной угрозы нашей безопасности. Вопрос очень серьезный, это показали недавние казахстанские события.

Пример Казахстана дает понять, какие планы могут вынашиваться и в отношении России. Тут мы не строим никаких иллюзий. Поэтому наша задача — как можно эффективнее защитить безопасность нашей страны. Вот о чем неоднократно говорил наш президент Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров.