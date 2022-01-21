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Кандидат филологических наук Богач объяснил актуальность творчества Достоевского

  /   Обновлено: 21 января 2022 19:04
Общество
Кандидат филологических наук Богач объяснил актуальность творчества Достоевского
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 января. Творчество Достоевского вовлекает читателя в сложную и тонкую психологическую и интеллектуальную игу, поэтому оно сохраняет актуальность и в наше время. Об этом заявил кандидат филологических наук, заведующий кафедрой цифровой дидактики Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа Дмитрий Богач.

Эксперт на примере романа «Преступление и наказание» рассказал о мастерстве Достоевского, который сделал читателя соучастником преступления Раскольникова.

«Читатель, искушаясь теорией Достоевского, становится таким же преступником. Это значимая идея писателя, вот такое художественное открытие. Не бывает единоличного преступления, мы все в ответе, в это заставляет нас поверить Достоевский. За преступление Раскольникова каждый из нас по своему виновен, он наш ближний, он воспитывался среди нас, а что мы сделали, чтобы остановить отдельно взятые радикальные идеи и преступления? Ближние Раскольникова, все же видели, как ему плохо все же видели и не пытались помочь, т.е. не бывает единоличной вины и единоличного преступления, вот это все перекликается с учением церкви, на мой взгляд», — рассказал Богач в эфире программы «Вертикаль».

В медиацентре «Патриот» обсуждалось творчество писателя Федора Достоевского сквозь призму православия. Множество вопросов о личности и творчестве классика диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» разобрал с филологом Дмитрием Богачом.

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