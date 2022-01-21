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Стороны готовы: Блинкен и Лавров могли подготовить почву для встречи Байдена и Путина
Политика
Стороны готовы: Блинкен и Лавров могли подготовить почву для встречи Байдена и Путина
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Следующая встреча президентов России Владимира Путина и Соединенных Штатов Джозефа Байдена не за горами. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

В Женеве состоялась очередная встреча представителей российской и американской дипломатий. В этот раз на диалог вышли их главы: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Стороны обсудили вопросы международной безопасности и обменялись мнениями касательно стабильности в Европе и мире.

«Что хотелось бы отметить: во-первых, хорошо уже то, что диалог между Москвой и Вашингтоном идет, — заметил Аркатов. — Вместе с тем нужно обратить внимание на заявление Лаврова, которое он сделал относительно подготовленных американцами документов, которые были составлены так, что читать их было невозможно! Вероятно, это было сделано сознательно».

Политолог подчеркнул, что Лавров считает свою встречу с Блинкеном полезной.

«Стороны готовы»: Блинкен и Лавров могли подготовить почву для встречи Байдена и Путина
Федеральное агентство новостей

«И стороны готовы к тому, чтобы продолжить диалог на самом высоком уровне. Думаю, следующая встреча президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена не за горами», — сказал эксперт.

По его словам, окончательное мнение о результативности общения главы МИД РФ с госсекретарем США можно будет составить только на следующей неделе, когда американская сторона даст письменный ответ на предложения России по мерам международной безопасности.

Энтони Блинкен подчеркнул, что лидер США Джо Байден действительно готов встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если это поможет разрешению кризиса в диалоге по безопасности. Он заявил, что американская сторона готова к контактам с Москвой на уровне глав государств в дальнейшем, если это будет полезным.

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